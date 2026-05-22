Suzzara | 50.000 euro per salvare il Centro Piscine quest’estate

A Suzzara sono stati stanziati 50.000 euro per la manutenzione del Centro Piscine durante l’estate. La somma sarà impiegata per interventi di manutenzione e riqualificazione dell’impianto. Durante il periodo di transizione triennale, ancora non sono state definite le modalità di gestione della piscina. Restano da chiarire le modalità di utilizzo dei fondi e chi avrà il compito di supervisionare e gestire l’impianto in questa fase di transizione.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i 50.000 euro stanziati per la manutenzione?. Chi gestirà la piscina durante il periodo di transizione triennale?. Perché il Comune ha deciso di acquisire la proprietà del complesso?. Quali sono le fasi del piano per modernizzare l'intera struttura?.? In Breve Stanziati 50.000 euro per manutenzioni urgenti su impianti e tubature.. Gestione provvisoria affidata al curatore fino a conclusione procedure burocratiche.. Piano prevede gara pubblica per gestione ponte di circa tre anni.. Obiettivo rilancio tramite accordo pubblico-privato per ammodernamento strutturale completo.. Il sindaco di Suzzara, Alessandro Guastalli, ha confermato questa mattina che il Centro Piscine rimarrà operativo dal 2 giugno fino a settembre, garantendo la continuità delle attività estive e del Campus per i ragazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Suzzara: 50.000 euro per salvare il Centro Piscine quest’estate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Niente biglietti del cinema a 3,50 euro quest’estate? Ecco perché Cinema Revolution potrebbe saltare quest’annoUn clamoroso dietrofront che ha colto di sorpresa l’intero settore cinematografico italiano. The 50 su Prime Video: vinci 50.000 euro votando il tuo concorrente preferitoMancano pochissime ore al debutto di The 50, il nuovo reality game di Prime Video che promette di rimescolare le carte nel panorama...