Mancano pochissime ore al debutto di The 50, il nuovo reality game di Prime Video che promette di rimescolare le carte nel panorama dell’intrattenimento italiano. Il format, adattamento del celebre Les cinquante francese, arriva sulla piattaforma già forte di cinque versioni internazionali precedenti e porta con sé una novità assoluta per il nostro Paese: per la prima volta, in un programma distribuito in streaming, sarà uno spettatore da casa ad aggiudicarsi il montepremi finale. Il meccanismo di gioco prende ispirazione da atmosfere che ricordano da vicino Squid Game, mescolando competizione fisica, strategia psicologica e dinamiche quasi da thriller. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The 50 su Prime Video: vinci 50.000 euro votando il tuo concorrente preferito

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