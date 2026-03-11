La Honda Civic Type R nella versione HRC sarà disponibile a partire da settembre 2026, con un prezzo di circa 63.000 euro. La vettura rappresenta una novità nel listino della casa giapponese, passando dalla gamma standard a una versione più esclusiva e performante. La presentazione ufficiale avverrà nei prossimi mesi, mentre la produzione è già in fase di preparazione.

La Type R HRC: tra sogno da salone e realtà di listino. Il debutto commerciale della Honda Civic Type R nella variante HRC è previsto per settembre 2026, con un prezzo che raddoppia rispetto al modello base. Questa evoluzione tecnica nasce dal concept mostrato al recente Salone di Tokyo, trasformando un esercizio visivo in una proposta concreta destinata inizialmente al mercato giapponese. La vettura eredita il DNA sportivo del marchio, ma si colloca in una fascia di prezzo nettamente superiore a quella delle hot hatch tradizionali. Le indiscrezioni tecniche indicano interventi sostanziali sulla meccanica, inclusi l’ottimizzazione del raffreddamento del motore 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Honda Type R HRC: debutto 2026 a 63.000 euro

Articoli correlati

Quali Bonus ti spettano con l’ISEE tra 15.000 e 25.000 euro: l’elenco completo e aggiornato del 2026Il nuovo anno porta diversi bonus, ma non per tutti: ecco per quali incentivi può fare domanda chi ha un ISEE tra 15 mila e 25 mila euro.

Salento, crolla l’Arco di Sant’Andrea: la fragilità del litorale e il rischio erosione per 63.000 residenti in Puglia.Il Salento Piange il Suo Arco: Cronaca di un Dissesto Annunciato e di un Futuro Incerto Il crollo dell’Arco di Sant’Andrea, un monumento naturale...

New Honda Civic Type-R Concept 2026

Una selezione di notizie su Honda Type

Discussioni sull' argomento Honda Prelude, prova della coupé full hybrid. Piacere di guida; Honda presenta la CRF300L Red Edition e la versione Red Edition Evo.

Honda Civic Type R HRC, il concept potrebbe diventare un modello di serieAll’ultimo Salone di Tokyo, Honda aveva portato in scena la Civic Type R e la Prelude firmate HRC, presentandole come concept ispirati al motorsport con body kit aerodinamico e livrea dedicata. hdmotori.it

Honda’s Most Hardcore Civic Type R Could Cost Twice as MuchThe Civic Type R isn’t going anywhere. Honda’s already confirmed a mid-cycle refresh for the current FL5, which would keep most Type R fans happy. But Honda’s been working on something much more ... msn.com

Honda Prelude è tornata, ed è ibrida. Dopo 25 anni di assenza, la leggendaria coupé giapponese debutta in versione Full Hybrid e:HEV con l'originale sistema S+ Shift, sospensioni di derivazione Civic Type R e un design ispirato agli alianti. Noi l'abbiamo - facebook.com facebook