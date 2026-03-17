Superbike Jonathan Rea torna in gara a Portimao! Sostituirà Dixon in Honda HRC

Jonathan Rea tornerà a gareggiare a Portimao dal 27 al 29 marzo, sostituendo Dixon nella squadra Honda HRC. L'evento è il secondo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2026 e vedrà il pilota britannico in pista per questa gara. Rea prenderà parte alle sessioni ufficiali e alle competizioni durante il fine settimana.

Jonathan Rea scenderà in pista a Portimao da venerdì 27 a domenica 29 marzo in occasione del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2026. Pochi mesi dopo aver terminato ufficialmente la sua carriera (almeno da pilota a tempo pieno) nella massima categoria riservata alle derivate di serie, il veterano nordirlandese tornerà in gara sul circuito dell’Algarve come sostituto di Jake Dixon in Honda HRC. Il sei volte campione del mondo Superbike riveste infatti il ruolo di collaudatore per la Honda e ha già guidato la CBR1000RR-R SP ai test invernali di Jerez e Portimao, rappresentando un’alternativa di lusso per il team giapponese nel momento in cui deve rinunciare ad uno dei suoi piloti titolari causa infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Jonathan Rea torna in gara a Portimao! Sostituirà Dixon in Honda HRC Articoli correlati Honda Type R HRC: debutto 2026 a 63.000 euroLa Type R HRC: tra sogno da salone e realtà di listino Il debutto commerciale della Honda Civic Type R nella variante HRC è previsto per settembre... Superbike, Nicolò Bulega svetta nel Day-2 dei test di Portimao dominati dalla pioggiaSi chiudono, tra tanta pioggia, i test pre-stagionali dedicati alla Superbike di Portimao (Portogallo). Contenuti utili per approfondire Superbike Jonathan Rea torna in gara a... Temi più discussi: SBK, Jonathan Rea sorride a Portimao: Ho capito il livello della Honda. In gara a fine mese?; SBK, ritorno al passato: Jonathan Rea in azione a Portimao con i colori HRC; SBK | Jonathan Rea correrà a Portimao al posto di Dixon; Libano, Jonathan Peled: L'Unifil ha concluso il suo ruolo. Superbike, Jonathan Rea torna in gara a Portimao! Sostituirà Dixon in Honda HRCJonathan Rea scenderà in pista a Portimao da venerdì 27 a domenica 29 marzo in occasione del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale ... oasport.it SBK, Jonathan Rea torna a correre con Honda: sostituirà Jake Dixon a PortimaoSBK: Il sei volte iridato tornerà a gareggiare per la prima volta dal suo ritiro a fine 2025, per affiancare Somkiat Chanta nel secondo Round della stagione. Per Rea si tratterà della prima gara con u ... gpone.com L’ultima volta in gara di Jonathan Rea nel WorldSBK su HRC: Gara 2 in Qatar, 2 novembre 2014. Si congeda con la Casa Giapponese con un secondo posto dietro Sylvain Guintoli, campione del mondo di quell’anno. Sabato 28 marzo rivedremo il 6 volte cam - facebook.com facebook Ufficiale: Jonathan Rea correrà a Portimao, Honda HRC ritrova anche Chantra #worldsbk #superbike #sbk #jonathanrea #somkiatchantra #honda #hrc #corsedimoto x.com