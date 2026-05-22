SuperEnalotto vinti oltre 590mila euro

Il Jackpot del SuperEnalotto è arrivato a 168 milioni di euro, un premio molto elevato che si mette in palio nel concorso di questa sera venerdì 22 maggio 2026. La sestina vincente non è ancora stata estratta, nonostante i numeri siano stati estratti e comunicati. Nei giorni scorsi sono stati vinti oltre 590 mila euro in diverse giocate. La cifra astratta del montepremi ha attirato l’attenzione di molti giocatori, che sperano di centrare la combinazione vincente.

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Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire e arriva a quota 168 milioni di euro, premio super milionario che è in palio per il concorso di questa sera venerdì 22 maggio 2026 perché il “6” da sogno continua a nascondersi. La fortuna però non si ferma perché fa festa una persona che nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 81 di giovedì 21 maggioha centrato 1 punto 5+1 da 590.411,80 euro. La giocata è stata realizzata a Firenze presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Piazza Firenze, 6 R. Combinazione vincente: 1 – 38 – 57 – 58 – 64 – 81 – J 28 – SS 50. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 21 maggio ha assegnato 354. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SuperEnalotto, vinti oltre 590mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SuperEnalotto - Estrazione e risultati 02/05/2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Superenalotto, centrato il 5+1: vinti 590mila euro SuperEnalotto, la fortuna bacia Firenze: centrato un “5+1” da oltre 590mila euroFirenze, 21 maggio 2026 – La dea bendata torna a fare tappa a Firenze e regala una notte da ricordare a un fortunato giocatore del SuperEnalotto. SuperEnalotto, vinti oltre 590mila euroLa fortuna premia Firenze dove è stato centrato un 5+1. In palio per il concorso di questa sera un Jackpot da da sogno che vale 168 milioni ... msn.com Superenalotto, centrato il 5+1: vinti 590mila euro(Adnkronos) - Centrato un '5+1' che vince 590.411,80 euro al Superenalotto oggi 21 maggio 2026. Sono stati realizzati quattro '5' che vincono ciascuno 47.687,11. Il jackpot stimato per il prossimo con ... msn.com