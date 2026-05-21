SuperEnalotto la fortuna bacia Firenze | centrato un 5+1 da oltre 590mila euro

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio un giocatore di Firenze ha centrato una combinazione vincente nel SuperEnalotto, portando a casa più di 590.000 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso un punto vendita della città. La vincita è stata ufficializzata dalle autorità competenti, che hanno annunciato il risultato senza fornire ulteriori dettagli sul giocatore o sul luogo esatto della giocata. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli abitanti e gli appassionati di lotterie.

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