SuperEnalotto la fortuna bacia Firenze | centrato un 5+1 da oltre 590mila euro
Nella notte tra il 20 e il 21 maggio un giocatore di Firenze ha centrato una combinazione vincente nel SuperEnalotto, portando a casa più di 590.000 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso un punto vendita della città. La vincita è stata ufficializzata dalle autorità competenti, che hanno annunciato il risultato senza fornire ulteriori dettagli sul giocatore o sul luogo esatto della giocata. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli abitanti e gli appassionati di lotterie.
Firenze, 21 maggio 2026 – La dea bendata torna a fare tappa a Firenze e regala una notte da ricordare a un fortunato giocatore del SuperEnalotto. Nell’estrazione di oggi, giovedì 21 maggio, è stato infatti centrato a Firenze un “5+1” da di 590.411,80 euro, una delle vincite più alte registrate negli ultimi mesi in Toscana. Nessun “6” è stato invece realizzato e il jackpot continua così a crescere, raggiungendo la cifra record di 168 milioni di euro per il prossimo concorso. Attesa per l'estrazione con montepremi da record di 116,5 mln (Foto Omnimilano) La combinazione vincente. La combinazione vincente dell’ultima estrazione è stata: 1 – 38 – 57 – 58 – 64 – 81. 🔗 Leggi su Lanazione.it
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/01/2026
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