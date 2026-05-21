Superenalotto centrato il 5+1 | vinti 590mila euro

Da periodicodaily.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 21 maggio 2026, un'estrazione del Superenalotto ha portato alla vincita di circa 590.411 euro con un colpo fortunato. Un giocatore ha centrato il premio più alto, il cosiddetto '5+1', mentre altre quattro schedine hanno ottenuto ciascuna un premio di circa 47.000 euro con il '5'. L'estrazione ha coinvolto numerosi scommettitori, ma sono pochi coloro che sono riusciti a centrare i numeri vincenti.

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(Adnkronos) – Centrato un '5+1' che vince 590.411,80 euro al Superenalotto oggi 21 maggio 2026. Sono stati realizzati quattro '5' che vincono ciascuno 47.687,11. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 168.000.000 di euro. La combinazione vincente del concorso di oggi: 1, 38, 57, 58, 64, 81. Numero Jolly: 28. Numero SuperStar: 50. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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