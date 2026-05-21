Superenalotto centrato il 5+1 | vinti 590mila euro

Nella giornata del 21 maggio 2026, un'estrazione del Superenalotto ha portato alla vincita di circa 590.411 euro con un colpo fortunato. Un giocatore ha centrato il premio più alto, il cosiddetto '5+1', mentre altre quattro schedine hanno ottenuto ciascuna un premio di circa 47.000 euro con il '5'. L'estrazione ha coinvolto numerosi scommettitori, ma sono pochi coloro che sono riusciti a centrare i numeri vincenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui