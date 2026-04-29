SuperEnalotto in Campania ad un passo dal 6 | centrato un 5 da oltre 39mila

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 28 aprile 2026, in Campania è stato raggiunto un risultato che si avvicina al “6”. È stato infatti centrato un “5”, con una vincita che supera i 39mila euro. La schedina vincente è stata giocata in una ricevitoria della regione, senza però essere ancora nota l’identità del vincitore o i dettagli precisi della combinazione estratta.

In Campania sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 28 aprile 2026 è stato centrato un “5” da 39.697,37 euro a Casal di Principe, in provincia di Caserta, presso il punto vendita “Tabacchi Riv 11” in Corso Kruscev, angolo Via Macario, Snc. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 30 aprile, sale a 156,8 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SuperEnalotto, in Campania ad un passo dal “6”: centrato un “5” da oltre 39mila Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, festa in Campania: centrato un “5” da oltre 14mila euro Leggi anche: SuperEnalotto, in Campania sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 36mila euro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SuperEnalotto in Campania: vinti oltre 14mila euro a Sant’Agnello (NA); SuperEnalotto, 5 da oltre 93mila euro a Napoli; Nella regione si gioca tanto, soprattutto online, modalità che ci rende primi in Italia; Lotto, a Benevento vinti 22.500 euro – 10eLotto in Campania doppietta da 40mila euro. SuperEnalotto, Campania protagonistaFesteggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di lunedì 27 aprile 2026, a Giugliano in Campania, in provincia di ... napolivillage.com SuperEnalotto, in Campania ad un passo dal 6In Campania sfiorato il 6 al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 16 aprile 2026 a Napoli - presso la Totoricevitoria ... napolivillage.com Tutte le ruote del Lotto, i numeri vincenti del concorso del 10eLotto e la sestina vincente del Superenalotto - facebook.com facebook SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 28 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti x.com