SuperEnalotto in Campania sfiorato il 6 | ad Afragola NA centrato un 5 da oltre 32mila euro

Nelle estrazioni del SuperEnalotto di martedì 12 maggio 2026, in Campania è stato centrato un “5” da oltre 32 mila euro ad Afragola, vicino a Napoli. La vincita rappresenta una delle più significative della regione in questa sessione, mentre il resto delle ultime estrazioni ha visto diversi premi minori distribuiti in varie zone italiane. La giocata vincente è stata realizzata con una combinazione di numeri scelti casualmente.

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