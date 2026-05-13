SuperEnalotto in Campania sfiorato il 6 | ad Afragola NA centrato un 5 da oltre 32mila euro
Nelle estrazioni del SuperEnalotto di martedì 12 maggio 2026, in Campania è stato centrato un “5” da oltre 32 mila euro ad Afragola, vicino a Napoli. La vincita rappresenta una delle più significative della regione in questa sessione, mentre il resto delle ultime estrazioni ha visto diversi premi minori distribuiti in varie zone italiane. La giocata vincente è stata realizzata con una combinazione di numeri scelti casualmente.
Campania protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di martedì 12 maggio 2026, centrato un “5” da 32.488,67 euro ad Afragola, in provincia di Napoli, presso il punto vendita “Tabaccheria Ferrucci” in Via Principe di Napoli, 75. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 14 maggio, sale a 163,9 milioni di euro. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
Leggi anche: Superenalotto, sfiorato il “6” ad Afragola: centrato un “5” da oltre 16mila euro
Leggi anche: SuperEnalotto, in Campania sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 36mila euro
Si parla di: SuperEnalotto, sfiorato il jackpot: festa a metà nel Napoletano.
Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 28 aprile 2026. facebook
SuperEnalotto, in Campania ad un passo dal 6In Campania sfiorato il 6 al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, infatti, nell’estrazione di martedì 28 aprile 2026 è stato centrato un 5 da 39.697,37 ... napolivillage.com
COLPO AL SUPERENALOTTO. Vinti oltre 39 MILA EURO nel casertano: ECCO DOVECASTEL VOLTURNO – In Campania sfiorato il 6 al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, infatti, nell’estrazione di martedì 28 aprile 2026 è stato centrato un 5 da 39.697,37 euro a Casal di Princip ... casertace.net