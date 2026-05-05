Un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, coinvolgendo alcune aree vicino alle abitazioni. Le fiamme sono state avviate intenzionalmente da un gruppo di persone che hanno dichiarato di aver dato fuoco ai residui di potature di un oliveto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre un esperto di animali domestici è stato chiamato per soccorrere eventuali animali presenti nelle vicinanze delle case.

Pisa, 5 maggio 2026 – “Siamo stati noi a bruciare quei residui di potature dell’oliveto a Santa Maria del Giudice. Abbiamo messo tutti i rami nel vicino fossato e poi gli abbiamo dato fuoco. Quando siamo andati via, però, pensavamo che fosse ormai spento.”. Questa in sostanza l’ammissione di colpa dei due giardinieri cinquantenni lucchesi, davanti alle contestazioni dei carabinieri forestali che avevano stretto il cerchio intorno a loro. Per questa sconcertante condotta ora sono indagati dalla Procura di Lucca per incendio boschivo colposo e rischiano fino a 10 anni di reclusione, anche in considerazione dello spaventoso danno ambientale causato, con oltre 700 ettari di bosco ridotti in cenere sul Monte Faeta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rogo sul Faeta, “così abbiamo fatto partire il fuoco”. Fra le case arriva il ‘pet detective’ per salvare gli animali domestici

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