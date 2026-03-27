A Chieti, la tradizionale Via Crucis dei lavoratori si svolge ogni anno nella Domenica delle Palme, organizzata dalle Acli provinciali. L’evento coinvolge i partecipanti che seguono un percorso di meditazione lungo le tappe della Passione di Cristo, con l’obiettivo di riflettere sul mondo del lavoro e le difficoltà affrontate quotidianamente. La manifestazione si ripete con cadenza annuale, mantenendo la sua presenza nel calendario locale.

Domenica 29 marzo la 55^edizione dell'appuntamento coordinato dalle Acli provinciali. Partenza alle 18.30. Il percorso Torna, come ogni anno alla Domenica delle Palme, la Via Crucis dei lavoratori organizzata dalle Acli provinciali di Chieti. Domenica 29 marzo è in programma la 55^edizione, quest'anno seguendo l’esempio di San Francesco d’Assisi. Dalle 18,30 per tutto il centro storico di Chieti si alterneranno alle 14 stazioni sindaci e rappresentanti del volontariato, Università “Gabriele d’Annunzio”, Forze dell’ordine, associazioni, confraternite, realtà associative territoriali e della Chiesa Ortodossa. Il tema dell’anno è il Giubileo Francescano: un esempio per i lavoratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - A Chieti la Via Crucis dei lavoratori sulle orme di San Francesco d’Assisi

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