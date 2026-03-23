Nella prima giornata di voto per il referendum sulla riforma della giustizia ha votato il 46,07 per cento degli aventi diritto, pari a circa ventuno milioni di persone. I seggi hanno chiuso domenica alle 23 e hanno riaperto le porte ai cittadini stamattina alle 7, per poi chiudere definitivamente alle 15. Solo allora si conoscerà il dato finale sull’affluenza. Si tratta di un dato significativo, perché nei referendum costituzionali – a differenza di quelli abrogativi – non è previsto un quorum: la riforma entrerà in vigore se prevarranno i voti favorevoli, indipendentemente dal numero complessivo dei votanti. L’affluenza resta però un indicatore importante per interpretare il risultato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’affluenza al referendum sulla giustizia va oltre le attese, e la partita è ancora aperta

Articoli correlati

Referendum, a mezzogiorno affluenza oltre le attese: 15%. Emilia Romagna in testa, Calabria fanalino di codaSegna un incoraggiante 14,88% il dato dell’affluenza alle ore 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Il referendum sulla giustizia. Affluenza oltre il 50 per centoQualora ci fosse stato, ma la legge non lo prevede, la provincia di Pistoia avrebbe già raggiunto il quorum per il Referendum confermativo sulla...

Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'affluenza al referendum sulla...

Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Referendum, boom di votanti: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum giustizia: alle 23 affluenza record oltre il 45%; Referendum: urne aperte oggi fino alle 23 e domani 23 marzo dalle 7 alle 15.

Referendum giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15. Affluenza al 46,07% nella prima giornataSi vota anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum sulla riforma della giustizia. Seggi aperti dalle 7 fino alle 15, poi lo spoglio con i risultati. L'affluenza nella giornata di ieri si è attesta ... adnkronos.com

Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: affluenza record sopra il 46% nel primo giorno di voto, chi vince tra il Sì e il No alla riformaI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026 in diretta: seggi aperti oggi, lunedì 23 marzo, fino alle 15. Affluenza record sopra il 46% per la prima giornata di consultazione. I cittadini sono chi ... fanpage.it

Si riparte dal dato dell’affluenza: circa il 46% alle 23 di domenica. Calabria tra le regioni meno coinvolte dalla consultazione sulla riforma Nordio. Sfida finale tra le ragioni del Sì e del No facebook

Referendum, boom di votanti: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca x.com