Zampolli insiste con l’Italia ai Mondiali | La partita è ancora aperta Idolo

Un giocatore italiano ha dichiarato che la qualificazione ai Mondiali è ancora possibile, ribadendo che la partita rimane aperta. Nonostante le difficoltà e le ultime prestazioni, l’atleta si mostra convinto di poter raggiungere l’obiettivo. È l’unico a mantenere questa convinzione, mentre altri componenti della squadra sembrano meno ottimisti o si limitano a comportamenti di routine. La discussione sulla sua posizione e sul ruolo nel team continua a suscitare attenzione.

A occhio ormai ci crede solo lui. O si ostina a far finta di, per una questione di posizionamento di ruolo. Però intanto Paolo Zampolli torna alla carica con la mezza fandonia dell’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran. Lo ribadisce alla Gazzetta dello Sport forte – dice lui – della posizione che occupa nel castello decisionale degli Stati Uniti: “Ho due capi: Donald Trump e Marco Rubio”. E allora ecco che “Con l’appoggio di Trump, ho contattato Infantino perché il regolamento Fifa è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare e se l’Iran non partecipasse al Mondiale l’Italia – che lo ha vinto 4 volte ed è la più alta delle escluse nel ranking – avrebbe i requisiti giusti”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zampolli insiste con l’Italia ai Mondiali: “La partita è ancora aperta”. Idolo Notizie correlate Zampolli insiste: «Italia ripescata ai Mondiali? Partita ancora aperta, ho contattato Infantino con l’appoggio di Trump. Non mi fido di cosa dice l’Iran»Gasperini Roma, pieni poteri dopo l’addio di Ranieri: così vuole cambiare il mercato, lo staff e i medici! Muharemovic Inter, si intromette la Juve:... Ripescaggio Italia ai Mondiali: Infantino convoca un vertice a Zurigo con l’Iran. Zampolli insiste: “Partita aperta”Gianni Infantino nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la porta alla possibilità di vedere l’Italia ai Mondiali e ancora oggi la possibilità rimane... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zampolli insiste: Più del 50% di chance che l'Italia vada al Mondiale americano; Mondiali 2026 – Zampolli insiste: Italia deve partecipare. Le ultimissime; Zampolli: Italia ai Mondiali? Più del 50% di possibilità che vada al posto dell’Iran; L'Italia ai mondiali? Zampolli ci crede ancora, il pressing dell'inviato di Trump sulla Fifa: il faccia a faccia con Infantino. Zampolli insiste: «Italia ripescata ai Mondiali? Partita ancora aperta, ho contattato Infantino con l’appoggio di Trump». Le sue paroleZampolli insiste: «Italia ripescata ai Mondiali? Partita ancora aperta, ho contattato Infantino con l'appoggio di Trump». Le sue parole ... calcionews24.com Italia ripescata al Mondiale, Zampolli insiste e rilancia: Più del 50% di possibilitàL'Italia può ancora credere di essere tra le 48 nazionali del prossimo Mondiale. Stando a Paolo Zampolli, il ripescaggio resta possibile. derbyderbyderby.it Da bambino andava in curva a San Siro, ma si dice tifoso dell' #Inter non sfegatato Paolo #Zampolli, l'inviato di #Trump che insiste perché l' #Italia vada ai #Mondiali a tavolino x.com Paolo Zampolli insiste: “L’Italia ai Mondiali Più del 50% di possibilità” L’inviato speciale dell’amministrazione USA ha rilanciato l’idea di un possibile ripescaggio dell’Italia al posto dell’Iran, parlando addirittura di una decisione che potrebbe coinvolge - facebook.com facebook