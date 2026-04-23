Abete sul ripescaggio politico dell'Italia ai Mondiali 2026 | Da tifoso ci spero poi scatta la logica

Recentemente sono circolate voci riguardo a un possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran, con una mediazione di un inviato speciale dell’amministrazione americana. In questo scenario, è intervenuto anche un ex dirigente sportivo, che ha commentato di sperarci come tifoso, ma ha aggiunto che alla fine si tratterebbe di una questione legata a logiche politiche. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali.

A fronte delle ultime notizie che vorrebbero una possibilità, sempre remota, del ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran, attraverso la mediazione di Zampolli (inviato speciale dell'amministrazione Trump), è intervenuto anche Giancarlo Abete, ex n.1 FIGC: "Ci spererei, ma la logica dice no".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate FIGC “mai contattata” per il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali: perché la FIFA non smentisce le vociLe voci sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 tornano ciclicamente da qualche settimana, ma non ci sono basi concrete e non esistono... Evelina Christillin: “Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante. Ma decide Infantino”Evelina Christillin, che ha fatto parte del consiglio della FIFA, ha parlato delle possibilità di ripescaggio dell'Italia, che non sono moltissime, e... Una raccolta di contenuti Abete sul ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026: Tutto può avvenireIl candidato alla presidenza della Figc Giancarlo Abete ha espresso la sua opinione sul possibile ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026. Se l'Iran dovesse ritirarsi per via della difficile situazio ... msn.com Ripescaggio Italia ai Mondiali: Abete esce dal coroL’ex presidente della FIGC Giancarlo Abete si discosta dalle dichiarazioni delle altre istituzioni sul possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 che scatteranno da giugno in Nord America. La ... sportal.it