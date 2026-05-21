Festival di Cannes 2026 la lezione di spacchi di Penélope Cruz e tutti gli altri look e i nostri voti sul red carpet della decima serata

Durante la decima serata del Festival di Cannes 2026, la presenza sul red carpet è stata caratterizzata da diversi look di rilievo. La protagonista più attesa è stata l’attrice spagnola, mentre la giurata statunitense si è distinta per il suo abbigliamento blu, molto apprezzato. Sono stati notati vari dettagli nei vestiti indossati, tra spacchi e scollature, che hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica. Al termine della serata sono stati assegnati punteggi ai look più significativi della serata.

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