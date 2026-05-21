Festival di Cannes 2026 la lezione di spacchi di Penélope Cruz e tutti gli altri look e i nostri voti sul red carpet della decima serata
Durante la decima serata del Festival di Cannes 2026, la presenza sul red carpet è stata caratterizzata da diversi look di rilievo. La protagonista più attesa è stata l’attrice spagnola, mentre la giurata statunitense si è distinta per il suo abbigliamento blu, molto apprezzato. Sono stati notati vari dettagli nei vestiti indossati, tra spacchi e scollature, che hanno attirato l’attenzione di pubblico e critica. Al termine della serata sono stati assegnati punteggi ai look più significativi della serata.
Se la più attesa della serata era la diva spagnola, la più glamorous si conferma ancora una volta la giurata Demi Moore, clamorosa in blu. Ma sarà la nostra preferita della serata, o la supera una certa Tilda.? +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 taglia gloriosamente il traguardo della sua decima serata e accoglie l'ennesima stella del cinema mondiale: direttamente dalla Spagna ecco approdare sul tappeto rosso Penélope Cruz, che si offre in un prezioso cameo nel film protagonista della giornata, La Bola Negra di Javier Ambrossi & Javier Calvo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festival di Cannes 2026: tutto quello che c'è da sapere in un minuto
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Festival di Cannes 2026: Penelope Cruz torna dopo 7 anni sul red carpet di Cannes con lob baciato dal sole. I beauty look del decimo red carpet e i nostri voti
Festival di Cannes 2026, è Sharon Stone show: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della settima serataNon bada a spese e ad effetti speciali la star hollywoodiana per la sua apparizione alla Croisette: glicini e cristalli per lei, neo regina di...
Ospite sul red carpet come ambassadord di L'Oréal Paris, una sorridente Bebe Vio al Festival di Cannes 2026 ha preso parte alla première del film La bola negra x.com
Bellissima Elettra Lamborghini sul red carpet al Festival di Cannes 2026 #foto facebook
Alexa Chung alla proiezione di 'The Man I Love' durante il Festival di Cannes (20 maggio 2026) reddit
Bebe Vio total black a Cannes 2026: la nuova velocista sul red carpet in gilet e pantaloni e con la Fendi BaquetteOspite sul red carpet come ambassadord di L'Oréal Paris, una sorridente Bebe Vio al Festival di Cannes 2026 ha preso parte alla première del film La bola negra ... vogue.it
Festival di Cannes 2026 - La Diretta della giornata di mercoledì 20 maggioTutto sulla 79esima edizione del festival francese: i film in concorso e nelle altre sezioni, le star presenti, gli incontri esclusivi o casuali, le curiosità dalla Croisette raccontati minuto per min ... comingsoon.it