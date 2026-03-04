Primo caso di suicidio assistito in Liguria morto 56enne | aveva la sclerosi multipla

In Liguria si è verificato il primo caso di suicidio assistito, coinvolgendo un uomo di 56 anni residente a Genova. La persona, affetta da sclerosi multipla, ha scelto di porre fine alla propria vita con il supporto di un medico. L’evento ha attirato l’attenzione sulla delicatezza della situazione e sulla presenza di questa possibilità nel territorio.

(Adnkronos) – Primo caso di suicidio assistito in Liguaria. Silvano, 56enne genovese, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, è morto lo scorso 26 febbraio, a seguito dell'auto somministrazione di un farmaco per il fine vitafornito dal Servizio sanitario nazionale, insieme alla strumentazione necessaria. Dopo aver atteso un anno dalla sua richiesta, Silvano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

