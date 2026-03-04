Suicidio assistito primo caso in Liguria su uomo di 56 anni con sclerosi multipla | cosa prevede la legge

In Liguria, si è verificato il primo caso di suicidio assistito: un uomo di 56 anni con sclerosi multipla ha deciso di terminare la propria vita con l’aiuto delle strutture sanitarie. La procedura è stata avviata e completata secondo le disposizioni stabilite dalla legge, che regolamenta questa possibilità. Silvano è stato il primo paziente a beneficiare di questa legge nella regione.

In Liguria è stato portato a termine il primo suicidio assistito della regione. Il paziente era affetto da sclerosi multipla progressiva e combatteva contro la malattia da trent’anni. L’uomo, Silvano, aveva 56 anni e viveva a Genova. Il fine vita è avvenuto tramite la somministrazione del farmaco fornito dal Sistema Sanitario Nazionale. Il primo caso in Liguria Con la sua scelta, Silvano è il 12esimo paziente in Italia ad aver scelto il suicidio assistito per porre fine alle sue sofferenze, ma è anche il primo caso in Liguria. Come riporta Adnkronos, l’uomo combatteva da circa trent’anni contro la sclerosi multipla progressiva. Per poter avere questa opportunità Silvano ha dovuto attendere un anno, fino a quando non ha ricevuto il farmaco fornito dal Sistema Sanitario Nazionale con tutti gli strumenti necessari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

