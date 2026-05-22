Nuovo suicidio assistito in Italia in Lombardia muore 55enne affetto da sclerosi multipla

In Lombardia si è verificato un nuovo caso di suicidio assistito, portando il totale regionale a tre e quello nazionale a diciassette. La vittima aveva 55 anni e soffriva di sclerosi multipla. L’evento si aggiunge agli altri episodi registrati finora nel Paese, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La questione del suicidio assistito continua a essere al centro di discussioni nel panorama legale e sanitario italiano.

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