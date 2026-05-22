Nuovo suicidio assistito in Italia in Lombardia muore 55enne affetto da sclerosi multipla

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia si è verificato un nuovo caso di suicidio assistito, portando il totale regionale a tre e quello nazionale a diciassette. La vittima aveva 55 anni e soffriva di sclerosi multipla. L’evento si aggiunge agli altri episodi registrati finora nel Paese, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La questione del suicidio assistito continua a essere al centro di discussioni nel panorama legale e sanitario italiano.

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(Adnkronos) – Un nuovo suicidio assistito in Italia, il "terzo caso in Lombardia, 17esimo in Italia". L'Associazione Coscioni annuncia oggi che "Cristian, 55enne lombardo affetto da sclerosi multipla, è morto lo scorso 18 maggio presso il suo domicilio, dopo essersi autosomministrato il farmaco letale". L'uomo "aveva fatto richiesta a febbraio 2026".  La sclerosi multipla di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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