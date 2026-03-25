Suicidio assistito morta Libera 55enne affetta da sclerosi multipla primo caso in Italia con dispositivo a comando oculare

Da ilgiornaleditalia.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla è deceduta tramite suicidio assistito, utilizzando un dispositivo a comando oculare. Si tratta della prima persona in Italia a morire in questo modo con questa tecnologia e rappresenta il quattordicesimo caso nel paese. La donna era residente in Toscana, dove si è verificato il secondo caso regionale.

È la 14esima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, e la seconda in Toscana. Era seguita dall'Associazione Luca Coscioni, che ne ha altresì dato notizia del decesso, avvenuto nella sua abitazione In Italia è stato registrato il primo caso di suicidio assis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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