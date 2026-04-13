Cinghiali sui Monti Picentini Ambiente è e Vita | La svolta dell' abbattimento è un errore scientifico e gestionale

Recentemente, l’Associazione Tartufai Monti Picentini ha annunciato l’avvio di piani di abbattimento selettivo dei cinghiali nel Parco Regionale. Tuttavia, la sezione provinciale di Ambiente èe Vita ha deciso di intervenire per richiamare l’attenzione sulla questione, chiedendo un’analisi più approfondita e basata su dati scientifici. La discussione riguarda le modalità di gestione della fauna selvatica e le conseguenze delle scelte adottate.

In merito alle recenti dichiarazioni trionfalistiche dell’Associazione Tartufai Monti Picentini circa l’avvio dei piani di abbattimento selettivo nel Parco Regionale, la sezione provinciale di Ambiente èe Vita intende riportare il dibattito su un binario di rigore scientifico. Quella che viene.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Bruciano i Monti Picentini, maxi intervento dei Vigili del FuocoI Vigili del Fuoco sono stati alle prese con incendi di sterpaglie per tutta la giornata odierna. Due piste in terra battuta scoperte nel Parco "Monti Picentini”: scatta il sequestroI militari hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria il responsabile dei lavori per violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio ed al...