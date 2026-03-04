Escursione sui Monti di Bastia

Sabato 14 marzo è prevista un'escursione di gruppo sui Monti di Bastia, lungo il Sentiero dei Bersaglieri. L'itinerario si svilupperà tra i monti Viale, Spinazzola e Sereo, coinvolgendo partecipanti che si muoveranno in un percorso a piedi tra le montagne. L'evento si svolge senza particolari variazioni o condizioni climatiche avverse note.

Sabato 14 Marzo, camminata di gruppo lungo il Sentiero dei Bersaglieri, tra i monti Viale, Spinazzola e Sereo. Insieme alla guida Sara ci avvicineremo al mondo dell'escursionismo, con consigli e buone pratiche per affrontare i sentieri in sicurezza, rispettare la natura e vivere l'esperienza al meglio. Lungo antichi percorsi agresti nei dintorni di Bastia di Rovolon scopriremo le infinite e sorprendenti forme dei semi, il tutto accompagnato da splendide viste sui vicini Monte Grande e Monte della Madonna. - Difficoltà: E (escursionistico – facile)- Dislivello: +150 m ca.

