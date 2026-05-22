Da quando il governo guidato da Giorgia Meloni è arrivato a Palazzo Chigi nel 2022, l’Italia ha adottato misure per coordinare l’asse mediterraneo in materia di migranti. La gestione degli sbarchi e dei flussi migratori ha coinvolto diversi attori internazionali e istituzionali, con l’obiettivo di evitare una crisi simile a quella del 2015. In questi quattro anni, sono state implementate nuove politiche e strategie per contenere gli ingressi irregolari, che fino a quel momento avevano registrato un aumento significativo.

L’Italia sui migranti ha fatto in questi quattro anni un lavoro enorme. Quando il governo di Giorgia Meloni si è insediato a Palazzo Chigi nel 2022, la situazione era pressoché fuori controllo dal punto di vista degli ingressi irregolari. Il nostro Paese si limitava a gestire un’emergenza enorme, con ovvie ripercussioni sui costi e sulla logistica, rincorrendo il fenomeno invece di anticiparlo. Una strategia che, di fatto, non lo era, che tamponava l’enorme flusso in ingresso con scarsi risultati in uscita per quanto concerne le espulsioni. La situazione ereditata dalla premier Meloni era critica e non è stato facile lavorare per trovare una quadra che fosse sostenibile e, al tempo stesso, che fosse strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sui migranti Meloni coordina l'asse mediterraneo: “Scongiurare la crisi del 2015”

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