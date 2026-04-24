Migranti l' asse Italia-Grecia Malta e Cipro per evitare una crisi come quella del 2015

Cipro, Grecia, Malta e Italia hanno deciso di collaborare a livello europeo per prevenire una crisi migratoria simile a quella del 2015. Nelle conclusioni del Consiglio Europeo del mese scorso, si evidenzia l'intenzione di coordinare gli sforzi tra i quattro paesi per gestire in modo più efficace gli arrivi di migranti. L’accordo mira a rafforzare le azioni comuni e a evitare situazioni di emergenza come quelle vissute in passato.

Cipro, Grecia, Malta e Italia lavoreranno insieme, a livello Ue, per "prevenire una crisi migratoria simile a quella del 2015", come ricordato nelle Conclusioni del Consiglio Europeo del mese scorso. Lo riporta una dichiarazione congiunta, diffusa dopo la riunione informale dei membri del Consiglio Europeo ad Agia Napa, dove il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, e i capi di governo di Grecia (Kyriakos Mitsotakis), Italia (Giorgia Meloni) e Malta (Robert Abela) si sono incontrati per discutere possibili iniziative da attuare in modo coordinato. Pur riaffermando "l'importanza degli sforzi in corso per raggiungere una...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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