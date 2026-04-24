Migranti l’Italia con Grecia Cipro e Malta | prevenire nuova crisi come nel 2015

L’Italia ha avviato consultazioni con Grecia, Cipro e Malta riguardo ai flussi migratori provenienti dal Medio Oriente, in vista di possibili aumenti di arrivi via mare. La preoccupazione nasce dalla guerra in corso nella regione, che ha portato a un incremento delle persone in cerca di rifugio o di nuove rotte di attraversamento. La governatrice ha avvertito circa il rischio di una crisi migratoria simile a quella del 2015, sottolineando la necessità di coordinarsi con gli altri paesi europei.

«Prevenire una crisi migratoria simile a quella del 2015». L’Italia promette di lavorare assieme a Cipro, Grecia e Malta per garantire l’assistenza e il sostegno necessari alle popolazioni colpite dalla guerra in Medio Oriente, ma esorta l’Unione europea ad attivare uno stretto coordinamento per difendere i confini esterni da nuove possibili ondate migratorie. La firma di Giorgia Meloni sotto la dichiarazione congiunta con gli omologhi dei tre Paesi arriva dal Consiglio europeo informale di Cipro e segue quanto già Roma aveva fatto mettere nero su bianco nel vertice dei capi di Stato di Governo riunito a marzo a Bruxelles. La preoccupazione...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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