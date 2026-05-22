Sudtirol-Bari oggi in TV dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming | orario e formazioni
Oggi alle 20 si gioca il ritorno dei playout di Serie B tra Sudtirol e Bari. La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN e su LaB Channel attraverso Amazon Prime Video. È possibile seguirla anche in streaming su queste piattaforme, che offrono la copertura del match in tempo reale. Le formazioni delle due squadre saranno disponibili prima dell'inizio del match. La sfida si disputa nel contesto dei playout per la salvezza nel campionato di Serie B.
Sudtirol-Bari è la partita di ritorno dei playout di Serie B: si gioca oggi alle 20, con diretta TV e in streaming su DAZN o LaB Channel su Amazon Prime Video. Cosa dice il regolamento e con quali risultati si raggiunge la salvezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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