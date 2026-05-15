Bari-Sudtirol oggi in TV dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming | orario e formazioni

Oggi alle 20 si gioca al San Nicola il match di andata dei playout di Serie B tra Bari e Südtirol. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia in TV che in streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate prima dell'inizio dell'incontro. L'evento rappresenta una sfida decisiva per la stagione delle due squadre coinvolte.

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