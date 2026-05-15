Bari-Sudtirol oggi in TV dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming | orario e formazioni
Oggi alle 20 si gioca al San Nicola il match di andata dei playout di Serie B tra Bari e Südtirol. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia in TV che in streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate prima dell'inizio dell'incontro. L'evento rappresenta una sfida decisiva per la stagione delle due squadre coinvolte.
Bari-Sudtirol è la partita di andata dei playout di Serie B, si gioca alle 20 al San Nicola. Diretta Tv e streaming su DAZN. Cosa dice il regolamento sugli spareggi per non retrocedere in Serie C. Le ultime news sulle formazioni di Longo e Castori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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