Sudtirol-Bari diretta il futuro in 90 minuti | palo di Molina

Nel confronto tra Sudtirol e Bari, che si è giocato in una sola partita di 90 minuti, la posta in palio era alta: i biancorossi di Longo devono vincere per evitare la retrocessione in Serie C. Durante l’incontro, è stato colpito un palo da Molina, simbolo di un primo tempo combattuto. Se il risultato finisce in pareggio o con la vittoria della squadra di casa, il Bari retrocede. La sfida ha deciso il futuro immediato delle due squadre, con la salvezza del Bari strettamente legata a questa partita.

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In 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non c'è rivincita, tutto in 90'. All'andata è finita 0-0 ma Castori può giocare sul vantaggio dovuto alla posizione di classifica. Sudtirol-Bari diretta 41' Sudtirol meglio negli ultimi minuti di primo tempo. 38' Ammonito Maggiore. 34' Palo di Molina, Sudtirol vicino al gol. Bella giocata sulla destra, poi tiro a giro basso e palo. 30' C'è Luigi De Laurentiis allo stadio Druso. 25' Gara molto equilibrata fin qui, il Bari prova a prendere il predominio territoriale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sudtirol-Bari diretta, il futuro in 90 minuti: palo di Molina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sudtirol-Bari diretta, il futuro in 90 minuti: le formazioni ufficiali Leggi anche: Sudtirol-Bari diretta, il futuro in 90 minuti: inizia il match CHI AVRÀ PIÙ CORAGGIO? Alle 20 va in scena il play out di ritorno di #SerieB, con il Sudtirol che ospita il Bari dopo lo 0-0 dell'andata. Padroni di casa che hanno a disposizione 2 risultati su 3 e sono quindi favoriti. Può però succedere di tutto. Diretta tv DAZ x.com Sudtirol-Bari diretta, il futuro in 90 minuti: inizia il matchIn 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non ... quotidianodipuglia.it Sudtirol-Bari oggi in TV, dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioniSudtirol-Bari è la partita di ritorno dei playout di Serie B: si gioca oggi alle 20, con diretta TV e in streaming su DAZN o LaB Channel su Amazon Prime ... fanpage.it