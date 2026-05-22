Sudtirol-Bari diretta il futuro in 90 minuti | palo di Molina
Nel confronto tra Sudtirol e Bari, che si è giocato in una sola partita di 90 minuti, la posta in palio era alta: i biancorossi di Longo devono vincere per evitare la retrocessione in Serie C. Durante l’incontro, è stato colpito un palo da Molina, simbolo di un primo tempo combattuto. Se il risultato finisce in pareggio o con la vittoria della squadra di casa, il Bari retrocede. La sfida ha deciso il futuro immediato delle due squadre, con la salvezza del Bari strettamente legata a questa partita.
In 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non c'è rivincita, tutto in 90'. All'andata è finita 0-0 ma Castori può giocare sul vantaggio dovuto alla posizione di classifica. Sudtirol-Bari diretta 41' Sudtirol meglio negli ultimi minuti di primo tempo. 38' Ammonito Maggiore. 34' Palo di Molina, Sudtirol vicino al gol. Bella giocata sulla destra, poi tiro a giro basso e palo. 30' C'è Luigi De Laurentiis allo stadio Druso. 25' Gara molto equilibrata fin qui, il Bari prova a prendere il predominio territoriale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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