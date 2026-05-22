Sudtirol-Bari diretta il futuro in 90 minuti | le formazioni ufficiali

Alle 90 minuti di gioco tra Sudtirol e Bari si deciderà il destino di entrambe le squadre. I biancorossi di Longo devono ottenere una vittoria per evitare la retrocessione in Serie C, mentre un pareggio o una sconfitta significherebbero il passaggio in terza serie per i padroni di casa. Le formazioni ufficiali sono state comunicare prima del calcio d'inizio, e il risultato finale determinerà la categoria in cui le due squadre giocheranno nella prossima stagione.

In 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non c'è rivincita, tutto in 90'. All'andata è finita 0-0 ma Castori può giocare sul vantaggio dovuto alla posizione di classifica. Sudtirol-Bari diretta 19.02 Nel Sudtirol difesa a tre con Pecorino e Merkaj. 19.00 Nel Bari sarà 4-3-1-2, con Pagano alle spalle di Moncini e Rao. A centrocampo Braunoder, Maggiore e Piscopo. Dorval "adattato" a sinistra in difesa e Mantovani sulla destra. 18.55 Le formazioni ufficiali delle due squadre: Bari con la difesa a quattro. Sudtirol-Bari, le formazioni ufficiali SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, S. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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