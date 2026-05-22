Sudtirol-Bari diretta il futuro in 90 minuti | inizia il match

Alle prime luci del pomeriggio, il calcio prende vita sul campo tra Sudtirol e Bari, due squadre pronte a sfidarsi in una partita che decide il loro futuro immediato. I biancorossi di Longo devono conquistare i tre punti per mantenere la categoria, mentre un pareggio o una vittoria degli avversari potrebbe significare retrocessione diretta in Serie C. La partita si gioca in 90 minuti che potrebbero cambiare le sorti di entrambe le squadre, con le emozioni che si intensificano sul terreno di gioco.

In 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non c'è rivincita, tutto in 90'. All'andata è finita 0-0 ma Castori può giocare sul vantaggio dovuto alla posizione di classifica. Sudtirol-Bari diretta 1' Inizia la partita. 20.00 Entrano in campo le squadre, Bari in tenuta scura con inserti biancorossi. 19.54 C'è il sole a Bolzano, clima molto piacevole. 19.53 Squadre pronte a entrare in campo. 19.50 Le squadre tornano negli spogliatoi. 19.02 Nel Sudtirol difesa a tre con Pecorino e Merkaj. 19.00 Nel Bari sarà 4-3-1-2, con Pagano alle spalle di Moncini e Rao. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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