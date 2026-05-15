Bari-Sudtirol diretta | inizia la partita

Oggi si gioca la prima parte dei playout tra Bari e Sudtirol, con il Bari che in casa cerca di mettere pressione sull’avversario per ottenere una vittoria o un risultato favorevole in vista del ritorno. La squadra di casa ha l’obiettivo di segnare almeno un gol in più rispetto agli ospiti nel corso dei due match, che si disputano in totale in 180 minuti. La partita è iniziata e si sta svolgendo sul campo del Bari.

Bari-Sudtirol, atto primo. Il Bari in casa deve costruire la salvezza: ha bisogno di fare un gol in più del Sudtirol nell'arco dei 180 minuti dei playout. In caso di parità nei due match, sarà la squadra altotesina a raggiungere la permanenza aritmetica in Serie B. In un San Nicola con oltre 25mila spettatori l'atto primo sembra già decisivo per i biancorossi. Bari-Sudtirol diretta 10' Piscopo pericoloso in area di rigore. 7' Pecorino ha un problema al volto. 3' Meglio il Sudtirol in avvio. 2' Subito Sudtirol pericoloso. 1' Inizia la partita. 19.55 Squadre negli spogliatoi, San Nicola quasi pieno con i 25mila spettatori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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