Sudtirol-Bari diretta il futuro in 90 minuti | gol di Pecorino

Nel match tra Sudtirol e Bari, in programma oggi, si deciderà il destino di entrambe le squadre nel campionato. I biancorossi di Longo devono ottenere una vittoria per mantenere la speranza di restare in cadetteria, mentre un pareggio o una sconfitta porterebbero i padroni di casa in Serie C. La partita si svolgerà in 90 minuti e rappresenta un momento cruciale per il futuro delle due squadre. Durante l'incontro, è stato segnato il gol di Pecorino.

In 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non c'è rivincita, tutto in 90'. All'andata è finita 0-0 ma Castori può giocare sul vantaggio dovuto alla posizione di classifica. Sudtirol-Bari diretta 19' L'episodio va rivisto al Var. 17' Pecorino! Il Sudtirol è in vantaggio: 1-0 per i biancorossi di casa. 14' Cross dalla destra, ci arriva tardi Davi. 10' Bel tiro di Molina, deviato da Verreth. Meglio il Sudtirol. 5' Cross dalla sinistra, pericolo per il Bari: palla fuori. 1' Inizia il secondo tempo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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