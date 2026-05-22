Sudtirol-Bari diretta il futuro in 90 minuti | gol di Pecorino
Nel match tra Sudtirol e Bari, in programma oggi, si deciderà il destino di entrambe le squadre nel campionato. I biancorossi di Longo devono ottenere una vittoria per mantenere la speranza di restare in cadetteria, mentre un pareggio o una sconfitta porterebbero i padroni di casa in Serie C. La partita si svolgerà in 90 minuti e rappresenta un momento cruciale per il futuro delle due squadre. Durante l'incontro, è stato segnato il gol di Pecorino.
In 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non c'è rivincita, tutto in 90'. All'andata è finita 0-0 ma Castori può giocare sul vantaggio dovuto alla posizione di classifica. Sudtirol-Bari diretta 19' L'episodio va rivisto al Var. 17' Pecorino! Il Sudtirol è in vantaggio: 1-0 per i biancorossi di casa. 14' Cross dalla destra, ci arriva tardi Davi. 10' Bel tiro di Molina, deviato da Verreth. Meglio il Sudtirol. 5' Cross dalla sinistra, pericolo per il Bari: palla fuori. 1' Inizia il secondo tempo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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Novanta minuti per restare in Serie B. Stasera il Bari si gioca tutto al Druso di Bolzano contro il Sudtirol nella sfida ritorno dei playout. Segui in diretta insieme a noi una serata decisiva per il futuro dei biancorossi. Dallo studio 2 di Bari il racconto del match c facebook
CHI AVRÀ PIÙ CORAGGIO? Alle 20 va in scena il play out di ritorno di #SerieB, con il Sudtirol che ospita il Bari dopo lo 0-0 dell'andata. Padroni di casa che hanno a disposizione 2 risultati su 3 e sono quindi favoriti. Può però succedere di tutto. Diretta tv DAZ x.com
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