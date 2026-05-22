Sudtirol-Bari diretta il futuro in 90 minuti | gol annullato a Pecorino

Nella sfida tra Sudtirol e Bari, il risultato decisivo si decide in 90 minuti. I biancorossi di Longo sono obbligati a vincere per mantenere la categoria, mentre un pareggio o una sconfitta porterebbero i bolzanini in Serie C. Durante l’incontro, un gol di Pecorino viene annullato, ma il risultato finale rimane incerto fino all’ultimo. La partita si svolge senza ulteriori eventi significativi, determinando il destino di entrambe le squadre in questa fase decisiva.

In 90 minuti la verità: Sudtirol-Bari, senza appello. I biancorossi di Longo devono vincere, in caso di pareggio o successo dei bolzanini sarebbero invece in Serie C. Non c'è rivincita, tutto in 90'. All'andata è finita 0-0 ma Castori può giocare sul vantaggio dovuto alla posizione di classifica. Sudtirol-Bari diretta 28' Bari vicinissimo al vantaggio: Rao via sulla sinistra, palla dentro sulla quale Gytkjaer trova un super Adamonis. 27' Il Bari deve raccogliere le ultime energie e provarci. 24' Entra anche Gytkjaer. 23' Il Bari torna a sperare 20' Gol annullato a Pecorino, spallata su Dickmann. 19' L'episodio va rivisto al Var. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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