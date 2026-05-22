Südtirol-Bari 0-0 | nessun miracolo al Druso i galletti sprofondano in Serie C

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Südtirol e Bari si è concluso con uno 0-0 che ha certificato la retrocessione dei galletti in Serie C. Dopo il pareggio all’andata al San Nicola, anche il ritorno al Druso si è chiuso senza reti, lasciando invariato il risultato complessivo. La squadra ospite non è riuscita a segnare e la classifica finale ha determinato la perdita della categoria, con il Südtirol che ha mantenuto la sua posizione di vantaggio durante l’intera stagione regolare.

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Il Bari retrocede in Serie C al termine di una doppia sfida drammatica contro il Südtirol. Dopo lo 0-0 dell’andata al San Nicola, i biancorossi non vanno oltre un altro pareggio senza reti al Druso e vengono condannati dalla peggior posizione in classifica maturata durante la regular season. 🔗 Leggi su Today.it

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