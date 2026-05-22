Südtirol-Bari 0-0 | nessun miracolo al Druso i galletti sprofondano in Serie C

Il match tra Südtirol e Bari si è concluso con uno 0-0 che ha certificato la retrocessione dei galletti in Serie C. Dopo il pareggio all’andata al San Nicola, anche il ritorno al Druso si è chiuso senza reti, lasciando invariato il risultato complessivo. La squadra ospite non è riuscita a segnare e la classifica finale ha determinato la perdita della categoria, con il Südtirol che ha mantenuto la sua posizione di vantaggio durante l’intera stagione regolare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui