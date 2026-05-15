Bari-Südtirol 0-0 nell' andata dei playout | galletti condannati a vincere al ' Druso' per evitare la C

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con un 0-0 la partita di andata dei playout di Serie B tra Bari e Südtirol. La sfida si è giocata allo stadio dei galletti, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare. La partita si sposterà ora a Bolzano, dove il ritorno si terrà il 22. I galletti sono obbligati a vincere per evitare la retrocessione, mentre per il Südtirol un pareggio con reti basterebbe per passare il turno.

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Si è conclusa con un pari senza reti la gara di andata dei playout di Serie B tra Bari e Südtirol. Nel primo atto della sfida tra galletti e altoatesini, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la zampata decisiva e tuto si deciderà nella gara di ritorno, in programma a Bolzano il 22. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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