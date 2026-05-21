Venerdì 22 maggio 2026 alle 20:00 si terrà la sfida tra Südtirol e Bari allo stadio Druso. Dopo il pareggio senza reti nell'incontro di andata, il Bari ha bisogno di una vittoria per mantenere la categoria in Serie B. La squadra pugliese ha a disposizione due risultati su tre per qualificarsi, mentre il Südtirol può contare su tre possibilità di successo per proseguire nel torneo. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni in vista della conclusione della stagione.

Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata il Bari è costretto a vincere sul campo del Sudtirol per restare in Serie B, mentre la squadra di Castori può contare su 2 risultati su 3 a disposizione. Gli altoatesini al San Nicola hanno fatto la loro partita di contenimento, speculando sul vantaggio della stagione regolare per giocarsi tutto in casa al Druso. Per i galletti il baratro è molto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Südtirol-Bari (venerdì 22 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Al Druso pugliesi obbligati a vincere per salvarsi

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