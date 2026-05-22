Südtirol-Bari 0-0 | le pagelle dei biancorossi

La partita tra Südtirol e Bari termina con un pareggio senza reti, lasciando i biancorossi in ultima posizione in classifica e con la retrocessione in Serie C ormai certa. La squadra ospite ha concluso la stagione senza vittorie e con pochi punti conquistati, mentre gli avversari hanno mantenuto il risultato invariato fino al fischio finale. La partita si è disputata allo stadio Druso, davanti a un pubblico che ha assistito a un incontro privo di reti e di emozioni decisive.

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Il Bari chiude nel peggiore dei modi una stagione disastrosa e retrocede in Serie C dopo lo 0-0 del Druso. Serviva una vittoria, ma i biancorossi confermano tutti i limiti offensivi e caratteriali mostrati durante l’anno, costruendo troppo poco e sciogliendosi nei momenti decisivi. A salvarsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bari-Südtirol 0-0: le pagelle dei biancorossi Monza-Bari 2-0: le pagelle dei biancorossiIl Bari esce sconfitto dall’U Power Stadium al termine di una partita in cui resiste per un tempo, ma cede nella ripresa sotto i colpi di un Monza... Südtirol-Bari 0-0: nessun miracolo al Druso, i galletti sprofondano in Serie CI biancorossi non riescono a superare il Südtirol nel doppio playout e salutano la Serie B: decisiva la miglior classifica degli altoatesini al termine della regular season ... baritoday.it Südtirol-Bari 0-0: il Bari è retrocesso Calcio serie B playoutIl doppio 0-0c manda il Bari in serie C. La squadra pugliese retrocede a coronamento di una stagione disastrosa. noinotizie.it