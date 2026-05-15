Bari-Südtirol 0-0 | le pagelle dei biancorossi

Nel primo match dei playout tra Bari e Südtirol termina 0-0, con il risultato che lascia tutto aperto per la sfida di ritorno. Nel primo tempo, i biancorossi hanno mostrato segnali di vivacità, grazie alle iniziative di Rao, mentre nella ripresa hanno rallentato il ritmo, rischiando di subire gol contro una squadra più compatta e ben organizzata. La partita si è conclusa senza reti, lasciando in sospeso gli esiti della serie di andata e ritorno.

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Finisce senza reti il primo atto del playout tra Bari e Südtirol. Dopo un buon primo tempo, soprattutto grazie alle accelerazioni di Rao, i biancorossi si spengono nella ripresa e rischiano anche di perdere contro una squadra, quella di Castori, apparsa più solida e organizzata. Decisivo ancora. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monza-Bari 2-0: le pagelle dei biancorossiIl Bari esce sconfitto dall’U Power Stadium al termine di una partita in cui resiste per un tempo, ma cede nella ripresa sotto i colpi di un Monza... Bari-Empoli 2-1: le pagelle dei biancorossiVittoria pesante per il Bari, che ha battuto l'Empoli al termine di una gara sofferta centrando un successo pesante. Playout Serie B, Bari-Südtirol 0-0: i pugliesi possono solo vincere al ritornoAl San Nicola nessun gol nell’andata, Südtirol con due risultati su tre: ora per il Bari è durissima la permanenza in cadetteria ... calciocasteddu.it Bari-Südtirol 0-0 nell'andata dei playout: galletti condannati a vincere al 'Druso' per evitare la CDavanti a quasi 28mila spettatori, la squadra di Longo non va oltre il pari nell'andata dei playout di Serie B. Ora restano 90 minuti con la vittoria come unico risultato per scongiurare la retrocessi ... baritoday.it