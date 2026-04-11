Monza-Bari 2-0 | le pagelle dei biancorossi
Il Monza batte il Bari 2-0 all’U Power Stadium, portando a casa la vittoria. La squadra ospite riesce a mantenere la parità per i primi 45 minuti, ma nella ripresa subisce due gol che decidono l’esito dell’incontro. La partita si conclude con i biancorossi che non riescono a riaprire il risultato dopo il secondo gol.
Il Bari esce sconfitto dall’U Power Stadium al termine di una partita in cui resiste per un tempo, ma cede nella ripresa sotto i colpi di un Monza più cinico e qualitativo. I biancorossi pagano a caro prezzo una disattenzione difensiva in avvio di secondo tempo e non riescono a reagire dopo lo.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Mantova-Bari 2-1: le pagelle dei biancorossiIl Bari lotta ma crolla nel recupero al Martelli, sconfitto 2-1 da un Mantova più insistente nella ripresa.