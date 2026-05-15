Bari-Südtirol 0-0 Calcio serie B | andata playout
Nell'incontro di andata dei playout di Serie B, il match tra Bari e Südtirol si è concluso con un pareggio a reti inviolate. La partita si è disputata in Puglia, con le due squadre che non sono riuscite a trovare il gol. La sfida di ritorno si terrà a Bolzano e i pugliesi sono obbligati a vincere per evitare la retrocessione in Serie C. La situazione rimane aperta in vista del secondo appuntamento.
Bari-Südtirol 0-0 nell”andata del playout. Nel ritorno in programma a Bolzano i pugliesi avranno un solo risultato a disposizione per evitare la retrocessione in serie C: la vittoria. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
BARI SUDTIROL. Il peggiore PLAYOUT
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