Bari-Südtirol 0-0 Calcio serie B | andata playout

Nell'incontro di andata dei playout di Serie B, il match tra Bari e Südtirol si è concluso con un pareggio a reti inviolate. La partita si è disputata in Puglia, con le due squadre che non sono riuscite a trovare il gol. La sfida di ritorno si terrà a Bolzano e i pugliesi sono obbligati a vincere per evitare la retrocessione in Serie C. La situazione rimane aperta in vista del secondo appuntamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui