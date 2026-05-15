Bari-Südtirol 0-0 Calcio serie B | andata playout

Da noinotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro di andata dei playout di Serie B, il match tra Bari e Südtirol si è concluso con un pareggio a reti inviolate. La partita si è disputata in Puglia, con le due squadre che non sono riuscite a trovare il gol. La sfida di ritorno si terrà a Bolzano e i pugliesi sono obbligati a vincere per evitare la retrocessione in Serie C. La situazione rimane aperta in vista del secondo appuntamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bari-Südtirol 0-0 nell”andata del playout. Nel ritorno in programma a Bolzano i pugliesi avranno un solo risultato a disposizione per evitare la retrocessione in serie C: la vittoria.         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

bari s252dtirol 0 0 calcio serie b andata playout
© Noinotizie.it - Bari-Südtirol 0-0 Calcio serie B: andata playout
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BARI SUDTIROL. Il peggiore PLAYOUT

Video ?BARI SUDTIROL. Il peggiore PLAYOUT

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bari-Südtirol Calcio serie B, playout

Leggi anche: Bari vs Sudtirol, andata finale playout Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

bari südtirol 0 0 dtirolPlayout Serie B, Bari-Südtirol 0-0: i pugliesi possono solo vincere al ritornoAl San Nicola nessun gol nell’andata, Südtirol con due risultati su tre: ora per il Bari è durissima la permanenza in cadetteria ... calciocasteddu.it

Bari-Südtirol 0-0 nell'andata dei playout: galletti condannati a vincere al 'Druso' per evitare la CDavanti a quasi 28mila spettatori, la squadra di Longo non va oltre il pari nell'andata dei playout di Serie B. Ora restano 90 minuti con la vittoria come unico risultato per scongiurare la retrocessi ... baritoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web