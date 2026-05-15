Bari-Südtirol Calcio serie B playout

Alle ore 20, si gioca l’incontro di andata del playout tra il Bari e il Südtirol, due squadre impegnate nella fase decisiva del campionato di serie B. La sfida si svolge allo stadio di Bari e rappresenta il primo step per determinare quale delle due squadre potrà mantenere la categoria nella partita di ritorno. La partita segna l’inizio di una fase cruciale per entrambe le formazioni, che cercano di ottenere un risultato favorevole in vista del confronto finale.

Inizia il confronto decisivo della stagione. Il Bari ospita il Südtirol (ore 20) per l’andata del playout nel campionato di calcio di serie B. Per non retrocedere, nel doppio confronto i pugliesi non hanno alternative alla vittoria mentre agli altoatesini possono bastare due pareggi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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BARI SUDTIROL. Il peggiore PLAYOUT

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