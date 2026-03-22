Rifiuti se sbagliamo la raccolta i costi aumentano
I consigli di Elisabetta Perrotta, direttrice di Assoambiente (Associazione imprese servizi ambientali ed economia circolare). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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