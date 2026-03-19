Basta Beagle in laboratorio | la sentenza cambia tutto

Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere per sei mesi le sperimentazioni di un’azienda farmaceutica su alcuni cani di razza beagle. La sentenza, comunicata recentemente, interrompe le attività di laboratorio che coinvolgono quegli animali, segnando un punto di svolta per il settore. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento legale avviato contro le sperimentazioni.

Lo dice secco, chiaro, senza l’ombra di un dubbio, il tar del Lazio, mentre (ri)sospende per sei mesi le sperimentazioni di un’azienda farmaceutica su alcuni cani. Lo scrive, nero su bianco, sollecitato da una richiesta della Lav, ossia della Lega antivivesezione, forte addirittura della Costituzione (ché l’articolo nove promuove sì il progresso scientifico ma ricorda anche che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»): «Il dolore dei cuccioli prevale sulla ricerca». La sentenza è di Roma, il caso di Verona. Un laboratorio (quello dell’Aptuit che fa capo al gruppo multinazionale Evotec), centinaia di cani... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Basta Beagle in laboratorio: la sentenza cambia tutto Articoli correlati Corona vs Signorini: arriva la sentenza che cambia tuttoIl caso che ha tenuto banco sui social nelle ultime settimane si conclude con un secco stop giudiziario. Leggi anche: Colf e badanti, Naspi anche dopo dimissioni maternità: la sentenza che cambia tutto