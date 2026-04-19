Una recente sentenza ha stabilito che un datore di lavoro può procedere al licenziamento di un dipendente che presenta un certificato medico falsificato, sostenendo che si trattava di una simulazione di malattia. La decisione si concentra sulla verifica della genuinità del certificato e sulle modalità con cui è stato ottenuto, chiarendo i limiti e le condizioni in cui un licenziamento può essere considerato legittimo in questi casi.

Quando un datore di lavoro può licenziare un dipendente accusandolo di simulare la malattia? La risposta a questa delicata domanda è stata recentemente data Corte di Cassazione con la sentenza 87382026, che — oltre a chiudere una vicenda giudiziaria — offre interessanti indicazioni non soltanto per avvocati e sindacati, ma anche per lavoratori e aziende. Finta malattia per evitare nuove mansioni: il caso. La pronuncia della Suprema Corte è giunta al termine di un percorso giudiziario iniziato con il licenziamento disciplinare di un dipendente che, secondo il datore, aveva finto uno stato di malattia al preciso scopo di evitare di svolgere nuove e sgradite attività lavorative.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Licenziamento per finta malattia con certificato medico, la sentenza che cambia tutto

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