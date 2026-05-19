Sono quello di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri i corpi portati in superficie dal team finlandese impegnato nel recupero del quattro dei cinque sub morti alle Maldive. I due, assieme alla figlia di lei Giorgia Sommacal e alla ricercatrice Muriel Oddenino, si trovavano nella parte più remota della cavità di Alimathà. Quella che viene definita "la grotta degli squali". Nell'atollo di Vaav, infatti, le varie cavità sono collegate tra loro ma per poterle ammirare serve grande esperienza. Originate dalla dorsale vulcanica, le stesse grotte di Alimatha si sono formate negli strati sovrapposti di frammenti di corallo, sabbia e conchiglie, modellate e scavate dall'erosione del mare e delle maree. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sub morti alle Maldive, recuperati 2 corpi. La trappola nella "grotta degli squali"

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Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali

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