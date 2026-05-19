Nella zona delle Maldive sono stati recuperati i corpi di due italiani, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, deceduti in circostanze ancora da chiarire. I corpi sono stati trovati all’interno della Grotta degli Squali, e le operazioni di recupero sono state portate a termine nelle ultime ore. La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, mentre le autorità italiane si stanno occupando delle pratiche consolare e del rimpatrio delle salme. La notizia ha suscitato attenzione tra i familiari e le autorità dei due paesi.

I corpi di due dei quattro sub morti alle Maldive sono già stati recuperati. A renderlo noto sono i media locali, rilanciati anche dalle agenzie ANSA e Adnkronos, che hanno riferito come le operazioni nell’atollo di Vaavu hanno portato già un buon esito col recupero dei corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Il recupero delle altre due vittime, invece, avverrà con ogni probabilità nella giornata di mercoledì 20 maggio. Recuperati due corpi dei sub morti alle Maldive La staffetta tra sub Chi sono gli italiani recuperati Quando saranno recuperati gli altri italiani Recuperati due corpi dei sub morti alle Maldive Secondo quanto riferito da The Standard Maldives, media locale, i tre sub finlandesi di Dan Europe sono riusciti a recuperare due dei quattro corpi degli italiani morti durante l’immersione alle Maldive. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sub italiani morti alle Maldive, recuperati i corpi di Montefalcone e Gualtieri dalla Grotta degli Squali

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Alle Maldive recuperati i primi due corpi dei sub italiani

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