Stuart Fails to Save the Universe | Il Sequel di The Big Bang Theory ritroverà il lato più controverso di Howard

Dopo sette anni dalla conclusione di The Big Bang Theory, i creatori della serie annunciano il ritorno di un sequel intitolato Stuart Fails to Save the Universe. La nuova produzione si concentrerà sul personaggio di Howard e sul suo lato più controverso. La serie sarà ambientata nuovamente a Pasadena e vedrà il ritorno di alcuni attori che hanno interpretato i personaggi principali. La notizia ha suscitato interesse tra i fan che aspettano di scoprire come si svilupperà questa nuova avventura televisiva.

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