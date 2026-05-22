A Stromboli, una festa con ospiti famosi è stata bruscamente interrotta a causa del volume troppo elevato della musica. Tra i presenti, ci sono stati artisti riconosciuti nel mondo dello spettacolo, tra cui un ex frontman di una band britannica, un’attrice e modella di lunga carriera e un’attrice statunitense nota per ruoli cinematografici. La festa si svolgeva su una proprietà privata e, secondo le autorità locali, il disturbo si sarebbe protratto a lungo prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

A Stromboli è stata interrotta una festa per il volume troppo alto, ma erano presenti star internazionali: Mick Jagger, Isabella Rossellini e Dakota Johnson Le regole valgono per tutti, anche se siete attori e cantanti dal calibro internazionale. Ciò che è successo aStromboliha lasciato un po’ esterrefatti ma i carabinieri non potevano fare altrimenti, mentre la pro Loco si è mostrata costernata per quanto accaduto. I fatti sono avvenuti sull’isola diStromboli, dove, a fine set, si stava svolgendo, mercoledì 20 maggio, la festa con tutto il cast del filmThree incestuous sisters, l’ultimo diAlice Rohrwacher. Di questo cast fanno parte anche grandi nomi, come:Mick Jagger, Isabella Rossellini e Dakota Johnson. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stromboli, interrotta festa con Mick Jagger, Isabella Rossellini e Dakota Johnson: la musica era troppo alta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mick Jagger's Party Shut Down Over Music Ban

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Stromboli, ordinanza vieta la musica: interrotto party con Mick Jagger, Dakota Johnson e Isabella Rossellini

Mick Jagger e Dakota Johnson, festa a Stromboli interrotta dai carabinieri: il motivo inattesoUn evento mondano che avrebbe dovuto celebrare la conclusione di un importante progetto cinematografico si è trasformato in un caso di cronaca nelle...

Festa a Stromboli con Mick Jagger interrotta dai carabinieri: vietato fare musica il mercoledì palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Mick Jagger a Stromboli: la festa per la fine delle riprese del film interrotta dai carabinieri. Tutti i dettagliIl frontman dei Rolling Stones stava partecipando al party finale per la conclusione delle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher Three Incestuous Sisters ... virginradio.it

Musica vietata, festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieriLa musica il mercoledì a Stromboli, nelle Eolie, è vietata e alla festa privata organizzata per la fine delle riprese di Three Incestuous Sisters, cui partecipava anche Mick Jagger, è stata interrot ... tg24.sky.it