Mick Jagger e Dakota Johnson festa a Stromboli interrotta dai carabinieri | il motivo inatteso

Durante una festa a Stromboli, organizzata per celebrare la fine di un progetto cinematografico, sono intervenuti i carabinieri che hanno interrotto l’evento. La festa coinvolgeva personaggi noti e si svolgeva in un contesto privato. Non sono state fornite dettagli sulle motivazioni dell’intervento delle forze dell’ordine, né sono stati riferiti eventuali sanzioni o contestazioni. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media locali e ha suscitato discussioni sulla gestione di eventi privati in zone isolate.

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Un evento mondano che avrebbe dovuto celebrare la conclusione di un importante progetto cinematografico si è trasformato in un caso di cronaca nelle isole Eolie. La festa organizzata a Stromboli per il cast e la troupe del nuovo film di Alice Rohrwacher è stata interrotta dai carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcuni residenti per far rispettare un’ordinanza comunale. Tra gli ospiti presenti al party, nella serata del 20 maggio 2026, c’erano nomi di rilevanza internazionale come Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor, Isabella Rossellini e Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones ha partecipato al film interpretando un cameo nel ruolo del guardiano del faro di Strombolicchio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Mick Jagger e Dakota Johnson, festa a Stromboli interrotta dai carabinieri: il motivo inatteso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mick Jagger's Party Shut Down Over Music Ban Sullo stesso argomento Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri per la musica, violata l'ordinanzaLa festa di fine produzione del film Three Incestuous Sisters, le cui riprese erano in corso a Stromboli, è stata interrotta dai carabinieri... Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri: musica spenta dopo le proteste dei viciniSi è conclusa con l’intervento dei carabinieri la festa organizzata a Stromboli per celebrare la fine delle riprese del film “Three Incestuous... #MickJagger e Dakota Johnson a Stromboli per il film di Alice Rohrwacher, ma il party finale viene fermato dal divieto di musica del mercoledì imposto sull’isola. I carabinieri sono intervenuti durante la festa organizzata con cast e troupe. x.com Mick Jagger sarà protagonista del dramma gotico di Alice Rohrwacher 'Tre sorelle incestuose' insieme a Josh O’Connor, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Isabella Rossellini reddit Mick Jagger e Dakota Johnson, festa a Stromboli interrotta dai carabinieri: il motivo inattesoFesta con Mick Jagger, Isabella Rossellini e Dakota Johnson a Stromboli interrotta dai carabinieri per ordinanza comunale. Polemiche sulla gestione dell'evento con il cast del film. cinemaserietv.it Stromboli, i carabinieri interrompono un party con Isabella Rossellini e Mick Jagger: il motivo è la musicaUn’ordinanza sindacale spegne la festa di fine riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher. Tra gli ospiti bloccati dalle forze dell’ordine anche Isabella Rossellini e Mick Jagger. Insorge la Pro Loco: ... fanpage.it