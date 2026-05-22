Durante una serata di maggio, su un’isola molto nota, una festa organizzata per celebrare la conclusione delle riprese di un film è stata interrotta dai carabinieri. Tra gli ospiti presenti c’erano un noto cantante e un’attrice, entrambi molto conosciuti, che si trovavano sulla scena insieme ad altri partecipanti. La festa si svolgeva con musica ad alto volume, ma è stata fermata a causa del divieto di suonare musica in quella zona. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o ulteriori sviluppi.

Un'isola tra le più belle del mondo, una sera di maggio, una festa per celebrare la fine delle riprese di un film, Three incestuous sisters, il nuovo di Alice Rohrwacher. Siamo a Stromboli e alla festa, ci sono tante superstar, per esempio Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini e Mick Jagger. Lui, il leader del Rolling Stones, nella pellicola di Rohrwacher fa una piccola parte, il guardiano del faro di Strombolicchio e stava cercando appunto di festeggiare la fine delle riprese quando il party è stato interrotto dai carabinieri. Il motivo? Niente musica nei locali il mercoledì a Stromboli.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Party con Mick Jagger e Dakota Johnson fermato dai carabinieri a Stromboli: musica vietata

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Mick Jagger's Party Shut Down Over Music Ban

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