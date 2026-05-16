A Senigallia è stato condannato un gruppo coinvolto in un giro di truffe che utilizzava una finta associazione per ingannare i passanti. Gli individui coinvolti distribuivano volantini con il logo di un’associazione per disabili e sostenevano che alcuni di loro fossero sordomuti, allo scopo di attirare l’attenzione e raccogliere offerte. L’operazione è stata condotta anche grazie all’intervento di un inviato di una trasmissione televisiva. La polizia ha smascherato le strategie utilizzate per truffare la gente.

Una finta associazione, volantini con il logo dei disabili e la scusa che erano sordomute per attirare l’attenzione dei passanti e strappare loro delle offerte. E’ finita con una doppia condanna il blitz di due donne di origine romena, smascherate al Foro Annonario di Senigallia dall’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, a cui si erano rivolte non capendo chi fosse. Brumotti, noto per girare sempre con la sua inseparabile bicicletta per scovare truffe e raggiri con i suoi reportage, si trovava sulla Spiaggia di velluto con la sua troupe per un servizio su un raduno di Harley Davidson quando le due romene si sono avvicinate per chiedere anche a lui, a gesti, un’offerta da donare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz a Senigallia: condannate. Truffe, finte sordomute smascherate dall’inviato di "Striscia la notizia"

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